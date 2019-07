Parque Escolar: de estrela a zombie em 10 anos

A administração da Parque Escolar foi nomeada em 2013, ainda no governo de Passos Coelho, para um mandato de três anos – em 2019 a mesma administração continua em funções, mas apenas com apenas uma pessoa, o vice-presidente Filipe Silva, a tempo inteiro. Vítima de doença prolongada, o presidente Luís Flores de Carvalho tem longos períodos de ausência e é o seu vice-presidente que conduz praticamente a solo a empresa. A situação arrasta-se há cerca de dois anos, sabe a SÁBADO.





Com a demora em renovar o contrato-programa, caducado desde o final do ano passado e à espera de luz verde das Finanças há meio ano, este é um sinal da zombificação da empresa que há uma década foi protagonista de um dos maiores investimentos públicos nas escolas, colecionando uma mistura de distinções e prémios técnicos com investigações judiciais.

Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.