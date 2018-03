A Assembleia da República aprovou hoje um conjunto de sete resoluções, com origem em todas as bancadas, com recomendações ao Governo português para adoptar medidas junto do executivo espanhol que suspendam a exploração de urânio em Salamanca.Como linha comum em relação a todos as resoluções agora aprovadas, o parlamento entende que o Governo português deve pedir a Madrid a realização de um estudo de impacto ambiental sobre a exploração mineira de urânio na província de Salamanca - uma acção classificada como "imprescindível" para a salvaguarda do ambiente no território português.Na série de votações, foram aprovados por unanimidade resoluções apresentadas pelo PSD, CDS-PP e PCP, tendo outras três (do PEV, Bloco de Esquerda e PS) sido aprovadas sem qualquer voto contra, mas com abstenções.O PS absteve-se nas resoluções apresentadas pelo PEV e pelo Bloco de Esquerda, alegando que esses diplomas "visam única e exclusivamente travar o processo de exploração mineira de urânio", o que "pode ser encarado como uma ingerência nos assuntos internos do Estado Espanhol".A bancada socialista contribuiu mesmo para o chumbo de um dos pontos do diploma do PAN, que também registou as abstenções do PSD e do CDS-PP.Segundo a bancada socialista, nesse ponto específico, o PAN pretendia "incluir em todas as relações bilaterais com Espanha o fim do uso de energia nuclear na Península Ibérica, apesar de o PS, como é público, defender a rejeição dessa solução energética no território português".Nestas votações, o deputado independente do PS Paulo Trigo Pereira votou a favor de todos os sete projectos.