Vila Real anuncia apoio à esterilização para adopção de animais

Em Vila Real, o centro está sobre-lotado, não possui capacidade para absorver mais animais, porque como não há esterilizações também não pode haver adopções.



O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, afirmou que o município quer dar um contributo para ajudar a colmatar o problema, pelo que decidiu avançar com o apoio à esterilização.



Este apoio, acrescentou, poderá ser dado directamente a quem queira adoptar os animais, ou a associações ou, por último, fazendo o município as esterilizações, contratualizando com uma clínica.



A solução definitiva será, de acordo com Rui Santos, anunciada em breve.



O autarca frisou que a gestão do canil/gatil é da associação de municípios, que junta sete autarquias, e adiantou que, no seio da instituição, poderá também avançar-se com uma candidatura aos mecanismos de apoio lançados pelo Governo.



Para resolver o problema introduzido pela nova lei, o Governo decidiu recentemente abrir um aviso para candidaturas nesta área.



O autarca falava durante a assinatura de um protocolo com a Plataforma Proanimal, que vai usufruir de um apoio financeiro do município de 5.000 euros em 2018.



A autarquia vai ainda disponibilizar um espaço que servirá de armazém para a Proanimal e apoiar na realização de ações de sensibilização.



António Brandão, representante da associação criada há sete anos, mostrou-se satisfeito por o trabalho estar a ser reconhecido pelo município e explicou que o apoio vai ser aplicado no pagamento de dívida aos hospitais veterinários e clínicas com quem trabalham.



"Este apoio dá-nos a possibilidade de dar continuidade ao nosso trabalho", frisou.



O caminho para ajudar a resolver o problema dos animais de rua, segundo António Brandão, passa por uma esterilização em massa e por acções de sensibilização.



A Proanimal apoia centenas de cães e gatos, recolhendo os animais doentes ou debilitados, encaminhando-os para tratamento e depois para famílias de acolhimento ou adopções.

