A Guarda Nacional Republicana adianta que, a partir de 2 de Abril, vai exercer "uma forte acção de fiscalização sobre os terrenos identificados em incumprimento".

A GNR indicou hoje que vai prolongar até 1 de Abril as acções de sensibilização e de informação à população sobre a limpeza dos terrenos, uma operação que já envolveu mais de 80 mil pessoas.



Numa nota enviada à agência Lusa, um dia depois de o Governo ter aprovado um decreto-lei para flexibilizar os prazos de limpeza das matas de forma a prevenir o alastramento de incêndios, a GNR reforça que vai continuar até 1 de Abril o período de prevenção, sensibilização e de identificação de situações de incumprimento da falta de limpeza dos terrenos, com especial incidência nas freguesias com maior risco de incêndio.



A Guarda Nacional Republicana adianta que, a partir de 2 de Abril, vai exercer "uma forte acção de fiscalização sobre os terrenos identificados em incumprimento, procedendo quando necessário ao levantamento do competente auto de contra-ordenação".



No entanto, e conforme está previsto no decreto-lei, estes autos ficam sem efeito se, até ao dia 31 de maio, o proprietário fizer a limpeza dos terrenos a que está legalmente obrigado, explica aquela força de segurança.



A GNR realça que a fase de sensibilização constitui "uma importante forma de prevenir e consciencializar para a defesa da floresta contra incêndios" e tem como objectivo "incutir às populações para o rigoroso cumprimento das medidas legalmente implementadas para reduzir o número de ignições e a intensidade e perigosidade dos incêndios quando estes ocorrem".



A operação Floresta Protegida está a ser realizada pelo Serviço de Protecção da Natureza e Ambiente (SEPNA) e Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro (GIPS) da GNR, tendo até ao momento efectuado 5.677 acções de sensibilização que envolveram mais de 80.000 pessoas.