O eurodeputado do PAN, Francisco Guerreiro, considerou esta terça-feira que a escolha de Elisa Ferreira para comissária europeia é uma "nomeação importante" pela experiência que a antiga ministra tem e pela sua "sensibilidade em questões ambientais"."Vemos que é uma nomeação interessante por todo o trabalho que tem sido desenvolvido, não só a nível nacional como internacional", disse o eurodeputado à agência Lusa, assinalando o percurso e a "experiência governativa" de Elisa Ferreira, que foi ministra e mais recentemente vice-governadora do Banco de Portugal.Na ótica do PAN, a escolha do primeiro-ministro, António Costa, é "bastante relevante", devido à "sua sensibilidade em questões ambientais", uma vez que "teve responsabilidades institucionais na área".""Pelo trajeto que ela tem feito parece-nos uma pessoa bastante moderada e com uma sensibilidade acrescida na área ambiental, que será muito relevante para nós, PAN e Verdes Europeus, para trabalhar", acrescentou o eurodeputado.Apesar de ainda querer esperar que seja divulgada a pasta que Elisa Ferreira vai ocupar, Francisco Guerreiro acredita que esta escolha "poderá ser uma porta aberta" para um diálogo "mais próximo"."Veremos que pasta é que lhe será entregue, mas certamente que qualquer uma das pastas que poderá estar na mesa estará interligada direta ou indiretamente com o ambiente, portanto esse será o nosso foco, tentar criar pontes com a comissária para avançarmos nas medidas que consideramos fundamentais para proteger a biodiversidade na Europa e no mundo", salientou.O eleito do PAN mostrou-se ainda convicto de que a nova comissária "terá uma sensibilidade acrescida" quanto à importância da transição "para um modelo económico realmente descarbonizado e que proteja a biodiversidade europeia e mundial, até pela influência da União Europeia"."De qualquer das maneiras depende também da pasta e depois do processo que nós teremos de negociação e, mesmo depois, de inquérito à mesma na comissão especifica. Haverá um processo de questionamento, de que nós também faremos parte, e aí também perceberemos melhor qual será o caminho traçado pela mesma e pela Comissão na pasta que ela representa", acrescentou Francisco Guerreiro.O primeiro-ministro, António Costa, escolheu a ex-ministra Elisa Ferreira para comissária europeia e já o comunicou à nova presidente da comissão, disse a agência Lusa fonte oficial do seu gabinete."O primeiro-ministro comunicou à presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o nome de Elisa Ferreira para integrar o colégio de Comissários da próxima Comissão Europeia", afirmou à Lusa fonte oficial do gabinete de António Costa.Segundo a mesma fonte, oportunamente a presidente eleita da Comissão Europeia comunicará a pasta atribuída à futura comissária portuguesa.Elisa Ferreira foi ministra dos governos chefiados por António Guterres, primeiro do Ambiente, entre 1995 e 1999, e depois do Planeamento, entre 1999 e 2002, e ocupa, desde setembro de 2017, o cargo de vice-governadora do Banco de Portugal.Elisa Ferreira sucederá a Carlos Moedas, que foi comissário indicado pelo anterior governo PSD/CDPP.Carlos Moedas teve a seu cargo a pasta da Investigação, Ciência e Inovação e foi nomeado em novembro de 2014.