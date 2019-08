A bebé Matilde, que sofre de Atrofia Muscular Espinhal tipo 1, já recebeu o tratamento do medicamento Zolgensma, o fármaco experimental mais caro do mundo que lhe pode salvar a vida.

Manuel Luís Goucha, marido do tio avô da bebé, partilhou na rede social Instagram uma fotografia de Matilde 15 minutos depois de receber a dose única do medicamento. "Matilde, quinze minutos depois de ‘renascer’", escreveu o apresentador das manhãs da TVI.