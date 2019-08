A secretária-geral do Partido Socialista (PS), Ana Catarina Mendes, congratulou-se hoje com a escolha de Elisa Ferreira para comissária europeia, considerando ser um um prestígio para Portugal na União Europeia."A escolha de Elisa Ferreira é uma escolha de excelência e de competência que prestigia o país. Elisa Ferreira tem um percurso de rigor, de excelência e de competência e, por isso, prestigiará Portugal na União Europeia", disse à Lusa Ana Catarina Mendes.O primeiro-ministro, António Costa, escolheu a ex-ministra Elisa Ferreira para comissária europeia e já o comunicou à nova presidente da comissão, disse hoje à Lusa fonte oficial do seu gabinete."O primeiro-ministro comunicou à presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o nome de Elisa Ferreira para integrar o colégio de Comissários da próxima Comissão Europeia", afirmou a fonte oficial do gabinete de António Costa.Segundo a mesma fonte, oportunamente a presidente eleita da Comissão Europeia comunicará a pasta atribuída à futura comissária portuguesa.Elisa Ferreira foi ministra dos governos chefiados por António Guterres, primeiro do Ambiente, entre 1995 e 1999, e depois do Planeamento, entre 1999 e 2002, e ocupa, desde setembro de 2017, o cargo de vice-governadora do Banco de Portugal.Elisa Ferreira sucederá a Carlos Moedas, que foi comissário indicado pelo anterior governo PSD/CDS-PP.Carlos Moedas teve a seu cargo a pasta da Investigação, Ciência e Inovação e foi nomeado em novembro de 2014.