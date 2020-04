O padre Pedro Coutinho já estava avisado: um amigo próximo ligou-lhe a avisar que ia passar pelo lar de Nossa Senhora do Amparo para doar alguns produtos básicos, como caridade nestes tempos de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O que o sacerdote não sabia é que quem lhe entregaria esses produtos seria uma comitiva do Chega, liderada pelo presidente e deputado André Ventura, que posaria para fotografias a segurar leite e fraldas para incontinência.





"Não imaginei que fossem de coisas políticas. Fiquei chateado", disse o sacerdote à. A chamada que recebeu veio de Manuel Matias, assessor do Chega e presidente do Partido Pró-Vida (PPV). "Ligou para saber se eu precisava de coisas e eu disse que tudo é bem vindo", descreveu. "Mas não ficou explicito que seria uma ação [do Chega]", acrescentou.Também o presidente da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, Inigo Pereira (da coligação Inovar Oeiras de Volta, de Isaltino Morais), queixou-se nas redes sociais do sucedido. "Quando tivemos conhecimento da visita de André Ventura, líder do partido Chega ao Lar da Nª S.ª do Amparo, em Carnaxide, não quisemos acreditar", começou. "Em primeiro lugar, por que o deputado do Chega vinha acompanhado da sua comitiva, que ultrapassava largamente o previsto no decreto que regulamenta o estado de emergência, violando a Lei", concretiza.







No entanto, o sacerdote fez aquilo "que faria a qualquer partido": "Eu fiz as honras de os acolher, não demonstrei desagrado à caridade. Agora, andar a tirar fotografias? Andar a fazer publicidade dessa caridade? É esquisito para eles e para nós."

À SÁBADO, Manuel Matias, do Chega, garante que foram respeitadas "todas as regras" de distanciamento social. "Fomos em três viaturas. Foi uma visita de solidariedade para com todos os profissionais e voluntários que estão na linha da frente da batalha no combate ao Covid-19. Neste lar de forma simbólica estão todos os lares e suas equipas, levamos alguns produtos para ajudar e vamos fazer chegar mais ajudas a outras instituições", explicou.

Além disso, Matias garante que aquando do contacto com a instituição "foi dito que o senhor deputado e líder do CHEGA estava preocupado com a situação nos lares de idosos e que gostaria de visitar um para ver as dificuldades e ter um gesto de solidariedade e dizer que podem contar com ele."



[notícia atualizada às 15:02 com o esclarecimento de Manuel Matias à SÁBADO]