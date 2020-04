Este ano, Cristo ressuscita em casa

A normalidade está suspensa e as tradições religiosas não são excepção. Devido ao Covid-19 vem aí uma Semana Santa diferente, sem procissões, sem visitas a casa dos fiéis e com missas celebradas em igrejas vazias e transmitidas na Internet."Será, por isso, uma festa com menos sinais exteriores e públicos, mas poderá (deverá) ser vivida com mais intensidade espiritual, em clima mais interior e familiar", escreveu o Bispo de Vila Real, em email enviado à SÁBADO pela diocese local.Para Vítor Mira, pároco de Alqueidão da Serra e Alcaria, duas freguesias de Porto de Mós, o normal seria celebrar a missa na Quinta-Feira Santa. "É a missa que invoca a última ceia antes de Jesus Cristo ser preso e que inclui o gesto de lava pés", especifica o padre. "É uma missa bastante participada". Este ano, contudo, o padre Vítor vai celebrá-la praticamente sozinho, na companhia de "duas ou três pessoas devidamente distanciadas".Será o próprio a abrir e fechar as portas da igreja, e as leituras serão enviadas por email, para que ninguém tenha de tocar em livros. O ritual repete-se na missa de sábado. No domingo, em vez de três missas matinais - como é hábito - o padre Vítor vai recorrer à tecnologia e ao improviso: por dentro da igreja o sinal de rede ser fraco, a missa vai ser dada a partir de casa e transmitida online. Em tempos de isolamento social, a Internet tem sido uma forma de manter a congregação unida. "Interajo muito com as pessoas da paróquia nos grupos de Whatsapp e no Facebook", conta.É na tarde de domingo, depois das missas, que Vítor Mira costuma realizar a Visita Pascal, na qual abençoa as famílias dentro das suas casas. "Há a tradicional oferta de amêndoas e de um folheto. Depois das pessoas recebemos o folar da Páscoa e alguma oferta em dinheiro que vai para o fundo paroquial. Antigamente davam galinhas", recorda.Este ano não haverá visita mas, para tentar de alguma forma compensar o isolamento e o distanciamento social, o padre Vítor vai manter o hábito de percorrer as ruas. "É para que as pessoas me possam ver pela janela. Acho que vai ajudar."A visita a casa dos cristãos, também conhecida como Compasso Pascal, é uma das tradições religiosas da Páscoa de maior implementação nas zonas Centro e Norte de Portugal. É assim, por exemplo, em Seixo de Mira, freguesia do concelho de Mira e que pertence à Diocese de Coimbra. "A Visita Pascal era muito forte aqui, mas vamos ter de nos manifestar de outra forma este ano", conta à SÁBADO Manuel Pereira, paroquiano de Seixo de Mira. "Vamos celebrar pela Internet. Ainda estamos a ver como será melhor, se pelo Facebook, pelo Whatsapp ou se paróquia vai disponibilizar um link."Em Lisboa há pelo menos uma paróquia onde o Compasso Pascal se costuma realizar, no Bairro do Calhariz, freguesia de Benfica. "As pessoas increvem-se de antemão para receberem a visita, mas este ano as instruções são para não se fazer nada disso", explica o padre Nuno Rosado Fernandes, diretor de comunicação do Patriarcado e pároco na Igreja de Nossa Senhora do Amparo, em Benfica.Além do Estado de Emergência decretado a 18 de março proibir ajuntamentos de pessoas, também a Igreja lançou o seu próprio decreto para as celebrações religiosas. Considerando que a "Páscoa não é uma festa como as outras", pois "celebrada no arco de três dias" e "precedida pela Quaresma e coroada pelo Pentecostes", esta "não pode ser transferida."Assim, "os Bispos darão indicações, de acordo com a Conferência Episcopal, para que na Igreja Catedral e nas Igrejas paroquiais, mesmo sem a participação dos fiéis, o bispo e os párocos celebrem os mistérios litúrgicos do Tríduo Pascal [o período que vai da Sexta-feira Santa ao Domingo de Ramos ], avisando os fiéis da hora de início de modo a que se possam unir em oração nas respetivas habitações. Neste caso são uma ajuda os meios de comunicação telemática em direto, não gravada." O decreto da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, assinado pelos arcebispos Robert Sarah e Arthur Roche, pode ser consultado neste link, aqui