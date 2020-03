Hoje colocámos um novo outdoor ao lado da Assembleia da República. Estou no Parlamento e vou continuar, todos os dias, ao lado dos portugueses, até que este terrível vírus seja só uma memória negra da nossa história.

Quarta-feira há plenário. Um líder não fog!", diz a mensagem na totalidade.

O líder do Chega, André Ventura , revelou, esta segunda-feira, o novo outdoor do partido, colocado perto da Assembleia da República. O alvo do mesmo é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , que está em isolamento voluntário devido à pandemia do coronavírus "Um verdadeiro presidente não se esconde", diz o cartaz. Na publicação na rede social Facebook, Ventura acrescentou que "um líder não foge". "

Portugal registou, esta segunda-feira, a primeira morte por Covid-19, um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. De acordo com a Direção Geral da Saúde, há 331 pessoas infetadas até hoje.

Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). O boletim da DGS assinala 2.908 casos suspeitos até hoje, dos quais 374 aguardavam resultado laboratorial. Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram. Há 4.592 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. Atualmente, existem 18 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mais quatro do que no domingo.



O número de mortes relacionadas com o novo coronavírus excedeu os 7 mil em todo o mundo, após o anúncio pela Itália de 349 novos óbitos. Segundo a AFP, existem 175.530 casos de contaminação identificados em 145 países e territórios, desde o princípio da pandemia, em dezembro passado.