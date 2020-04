"grupos profissionais, tarefas ou situações em que pode ser aconselhado o uso de máscara cirúrgica", como

os guardas prisionais, forças de segurança, profissionais de alfândegas, aeroportos e portos e manutenção de ar condicionado; distribuição de bens essenciais ao domicílio; profissionais de limpeza de ruas e recolha de resíduos urbanos e trabalhadores no atendimento ao público, "quando não seja possível a instalação de barreira física".





"Está prevista a chegada faseada de 24 milhões de máscaras cirúrgicas até final de abril e de 1,8 milhões de máscaras PPF2 até ao final de maio", disse António Lacerda Sales durante a conferência de imprensa diária para atualização de informação sobre a pandemia de covid-19 em Portugal, em que lembrou as 246 mortes e os quase 10 mil infetados com o novo coronavírus registados no balanço feito hoje pela direção-geral da Saúde. O secretário de Estado adiantou que neste momento a aquisição de equipamento de proteção individual faz-se através do mercado externo, mas o país começa já a contar também com produção interna. "A indústria nacional tem mostrado disponibilidade para adaptar a sua capacidade produtiva para equipar o sistema de saúde", sublinhou Lacerda Sales, saudando a "capacidade de transformação das empresas em cenário de crise", que está a conseguir manter os empregos e "ao mesmo tempo ajudar o Serviço Nacional de Saúde e todos os trabalhadores que neste momento estão na linha da frente do combate à covid-19". Para dar resposta às necessidades que surgiram com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, os ministérios da Saúde e da Economia criaram um catálogo com as orientações técnicas para colocação no mercado dos equipamentos. O secretário de Estado explicou hoje que estes equipamentos "não necessitam de marcação CE, mas têm de garantir as normas de segurança" que são sempre validadas a fiscalizadas pelo Infarmed e pela ASAE. O catálogo já está disponível online e as empresas podem inscrever-se para produzir material como luvas, mascaras, zaragatoas, batas, "entre outros equipamentos", explicou. Segundo o secretário de Estado, neste momento estão inscritas 100 empresas, que ainda aguardam validação das autoridades competentes. "Esta parceria é crucial para garantir que são dadas as respostas corretas com garantia de segurança às necessidades mais prementes", disse. António Lacerda Sales garantiu ainda que uma das prioridades da saúde continua a ser o aumento da testagem e deteção de casos de infeção, revelando que "entre 1 de março e 1 de abril foram processadas cerca de 86 mil amostras para covid-19". Em apenas um dia – em 1 abril – foram processadas cerca de 7.900 amostras, adiantou o secretário de estado. Lacerda Sales garantiu ainda que o executivo está a tentar "melhorar o tempo de resposta dos laboratórios convencionados". O secretário de estado da Saúde lembrou que abril é "o mês mais crítico da pandemia" e por isso voltou a reforçar a importância do isolamento social: "Não podemos vacilar. Não podemos baixar a única defesa que temos no combate à epidemia que é a contenção social", sublinhou. Segundo os dados divulgados hoje pela Direção-Geral da Saúde, morreram 246 pessoas em Portugal e há quase 10 mil infetados com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19. Dos infetados, 1.058 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, mantém-se em estado de emergência desde 19 de março e até 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República. Com Lusa.

