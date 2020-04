Recluso com hepatite B foi transferido para Monsanto, mas sem isolamento

A carregar o vídeo ...

Com a renocação do estado de emergência, mais de mil reclusos podem vir a ser libertados com as medidas decretadas pelo Governo , como forma de combate à pandemia da Covid-19.



Um recluso com Hepatite B que estava na cadeia de Castelo Branco e foi transferido para o Estabelecimento Prisional de Monsanto não foi colocado em isolamento, segundo informações recolhidas pela SÁBADO. O preso fazia parte de um grupo de reclusos de Castelo Branco, que denunciaram em vídeo a falta de condições da cadeia, tendo sido transferidos para Monsanto, como "forma de castigo", segundo uma fonte que acompanha a situação. Os doentes com Hepatite B são considerados como grupo de risco para a infeclçao da covid-19

O número foi apontado pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, em entrevista à RTP, indicando que cerca de 10% da população total de 12.600 reclusos em Portugal pode vir a sair, como forma de prevenção da propagação da doença e com o objetivo de cuidar da saúde de reclusos e guardas prisionais no país.

Esta quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, indicou que as medidas de proteção de reclusos seriam realizadas em três partes: agilização de indultos por parte do Presidente da República, perdão parcial de penas até dois anos e um regime de licenças precárias de 45 dias.