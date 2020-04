Covid-19: Número de mortes sobe para 246 em Portugal. Há 9.886 infetados

Portugal regista, esta sexta-feira, 246 mortes associadas à





A zona onde se verificam mais casos é no Norte: 5.899, com 130 mortes (mais 23 mortos em 24 horas). O centro segue-se no número de óbitos, com 61 (ontem, eram 55), seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 51 (mais sete mortos em 24 horas).



Há 68 pessoas recuperadas, um número que se manteve nas últimas 24 horas.



Quanto a internamentos, há 1.058 pessoas hospitalizadas (mais 16 pessoas em 24 horas), 245 em unidades de cuidados intensivos (mais cinco).



Portugal em Estado de Emergência renovado



Portugal iniciou às 00h00 de hoje a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, até 17 de abril. No âmbito da renovação do estado de emergência, decretado pelo Presidente da República, está limitada a circulação de pessoas, sendo proibidas deslocações para fora do concelho de residência no período da Páscoa, entre as 0h00 do dia 9 até e 13 de abril, salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa.

Além da medida de confinamento dos cidadãos aos seus concelhos de residência, o Governo proíbe ajuntamentos de mais do que cinco pessoas, exceto pessoas com laços familiares.

Portugal vai ainda encerrar ao tráfego de passageiros todos os aeroportos no período da Páscoa, entre o mesmo período, exceção feita aos voos de Estado, de carga ou humanitários.

Numa declaração ao País, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que Portugal enfrenta o seu maior desafio dos últimos 45 anos e que ganhou "a primeira batalha" contra a covid-19, mas entrou agora numa segunda fase na qual advertiu que abril é um mês crucial em que não se pode facilitar. "Só ganharemos abril se não facilitarmos, se não condescendermos, se não baixarmos a guarda. Outras experiências mostraram que situações do grupo de risco e visitas à terra e à família custaram explosões entre os 30 e os 50 dias de epidemia", afirmou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 50 mil.