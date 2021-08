Padrão dos Descobrimentos vandalizado. Não foram identificados suspeitos

As mais lidas

O Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, foi vandalizado este domingo com um 'graffiti' numa das laterais do monumento, com uma extensão de cerca de 20 metros e escrito em inglês, disse à Lusa a Polícia de Segurança Pública (PSP).





Na mensagem lê-se, em inglês, "Blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarllet [sic] sea lia [sic]", o que, numa tradução livre, pode ser lido em português como "Velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate".A ocorrência foi registada pela PSP ainda durante a manhã de domingo, cerca das 11:30, tendo o facto sido comunicado à Câmara Municipal de Lisboa, que tutela o monumento, disse à Lusa o oficial de serviço da PSP, comissário Rodrigues.

O 'graffiti' foi feito por desconhecidos, não havendo qualquer suspeito identificado, adiantou o oficial de serviço.

Ribeiro e Castro, o antigo líder do CDS-PP e agora presidente da Direcção da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, considerou numa publicação na página oficial da entidade no Facebook que é necessário "um plano de videovigilância do património histórico e monumental português". "É inaceitável que, num clima de descuido geral, os delinquentes escapem a coberto da noite e da falta de vigilância", lamentou.





Leia Também O escultor do regime que ergueu o Padrão dos Descobrimentos

"Os responsáveis por estes actos altamente condenáveis têm que ser conhecidos e identificados. Têm de ser levados a tribunal para responderem pelo crime cometido e suportarem pessoalmente, por responsabilidade civil, os custos de reabilitação do monumento danificado", frisa.

A SÁBADO contactou a CML para saber se já estão em marcha as diligências para limpar o monumento e aguarda resposta.