O escultor do regime que ergueu o Padrão dos Descobrimentos

Caso a ideia pegue, vai tudo abaixo. Começando no Padrão dos Descobrimentos, como recentemente sugeriu um deputado do Partido Socialista, passando pela estátua equestre de D. João I, na praça da Figueira, e acabando no Marquês de Pombal – todos em Lisboa. Isto, sem contar com outra boa mão-cheia de obras de arte pública que ficam de permeio.



A história tem destas imprudências: por vezes deambula aos ziguezagues. E foi numa dessas derrapagens que ressurgiu da nebulosa do esquecimento coletivo um dos mais prosélitos escultores da política do espírito do Estado Novo – Leopoldo de Almeida. Quem? Já lá iremos.



Primeiro, a polémica. Ascenso Simões, parlamentar socialista, discorreu num artigo de imprensa sobre a "irrelevância" do Padrão dos Descobrimentos no contexto de uma cidade, a de Lisboa, que hoje "se quer inovadora e aberta a todas as sociedades e origens". Por conseguinte, o "mamarracho", uma vez que simboliza uma certa "história privada que o Estado Novo fabricou", é para implodir, ou coisa que o valha.