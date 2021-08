Padrão dos Descobrimentos só será limpo após luz verde da PJ

Câmara Municipal de Lisboa contactou empresa especializada para proceder à remoção do graffiti no monumento.

O Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, foi vandalizado este domingo. À SÁBADO, fonte oficial da Câmara Municipal de Lisboa (CML) indicou que era previsto que a limpeza do monumento arrancasse esta segunda-feira, através de uma empresa especializada, mas a Polícia Judiciária (PJ) pediu que não avançasse para serem feitas perícias. Só com luz verde da PJ é que se procederá à limpeza do monumento.