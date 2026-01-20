Os políticos e comentadores de direita que já se posicionaram com Seguro

Luís Montenegro, Marques Mendes, Cotrim de Figueiredo e Gouveia e Melo recusaram-se a endossar ou recomendar o voto a qualquer candidato na noite eleitoral. Mas à direita somam-se apoios ao candidato socialista, António José Seguro, feitos à revelia dos partidos. Entre as várias personalidades de direita que já disseram que vão votar Seguro na segunda volta realizada a 8 de fevereiro contam-se três deputados e um autarca da IL, vários históricos do PSD, o presidente da Câmara do Porto e ainda dois grandes nomes ligados ao CDS.



António José Seguro ©LUSA

Do lado dos sociais-democratas, Miguel Poiares Maduro e Pedro Duarte foram as duas primeiras figuras a chegarem-se à frente. Na noite eleitoral da RTP, o antigo ministro do PSD e membro da comissão política de Marques Mendes defendeu que Seguro era preferível a André Ventura e tornou claro que iria apoiar o candidato socialista. Já o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, no programa Princípio da Incerteza, na CNN Portugal, elogiou a campanha do antigo líder do PS e disse que não tinha dúvidas em que iria dar o seu voto. "É absolutamente claro e inequívoco. Vou votar em António José Seguro", rematou.

Na segunda-feira foi a vez de, numa entrevista à Antena 1, José Eduardo Martins dizer que iria votar em Seguro por ser um moderado e uma escolha de "clareza democrática". O antigo secretário de Estado do PSD, que apoiou Luís Marques Mendes na primeira volta, dá agora o seu voto ao candidato de centro-esquerda, considerando que apoiar André Ventura é ir contra "a Constituição, a defesa da democracia liberal e a dignidade da pessoa humana". Também o presidente da Câmara Municipal de Cascais António Capucho, que já serviu como secretário-geral do PSD, disse à TSF que iria apoiar Seguro.

José Miguel Júdice, que foi mandatário nacional da candidatura de José Cotrim de Figueiredo, também declarou o voto no antigo líder do PS para a segunda volta da presidenciais. Num comentário na CNN Portugal, foi perentório: “O meu mandato [como mandatário] terminou. (...) Se ele [Cotrim] não tivesse sido candidato, eu teria apoiado António José Seguro na primeira volta".

"Sem entusiasmo", o comentador José Pacheco Pereira, ex-líder parlamentar do PSD, também se comprometeu com um apoio ao socialista na segunda volta contra André Ventura. Já Cristóvão Norte, deputado social-democrata, não tem dúvidas que o voto em Seguro é o garante da "coesão nacional" - daí, ter anunciado o seu apoio através de uma publicação nas suas redes sociais.

"À frente de interesses pessoais e partidários", o líder parlamentar da IL, Mário Amorim Lopes, declarou o voto em Seguro considerando que o outro candidato no boletim é uma "forte ameaça ao Estado de direito". Já o deputado liberal e vice-presidente da Assembleia da República Rodrigo Saraiva vota contra o candidato André Ventura - "que quer tudo destruir" - e a favor do "que quer pelo menos manter a previsibilidade e a estabilidade". Ainda na ala liberal, o antigo presidente da IL Carlos Guimarães Pinto afirmou no programa Linhas Vermelhas da SIC Notícias que iria votar no candidato socialista, que conseguiu demonstrar que "consegue colocar o país à frente do seu ego e de interesses partidários". No mesmo programa, Cecília Meireles, ex-deputada do CDS, também revelou que o seu sentido de voto na segunda volta das presidenciais iria passar por Seguro.

O presidente da Junta de Campolide, José Cerdeira, o único autarca eleito pela Iniciativa Liberal a liderar uma freguesia, anunciou publicamente o seu apoio a António José Seguro. "Não voto entusiasmado. Voto consciente. Voto Seguro", afirmou o autarca.

Já Francisco Rodrigues dos Santos, conhecido por "Chicão" e que liderou o CDS entre 2020 e 2022, foi uma das primeiras vozes de direita a demonstrar o seu apoio pelo candidato apoiado pelo PS. "Não pode haver contemplações, hesitações, quando está em causa um consenso matricial de valores fundacionais e civilizacionais do nosso continente e do nosso país", atirou o democrata-cristão, que, depois de ter apoiado Henrique Gouveia e Melo na primeira volta, assume agora, "sem dúvidas rigorosamente nenhumas", o voto em Seguro.

Também o ex-presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que foi mandatário nacional do candidato presidencial Luís Marques Mendes, anunciou que vai apoiar António José Seguro na segunda volta em detrimento de André Ventura. "Sem nenhum desprimor para com André Ventura, ele disse que não queria ser Presidente de todos os portugueses, e eu quero um Presidente que seja de todos, os que pensam como eu e os que pensam de forma diferente", referiu esta segunda-feira à noite Rui Moreira na SIC Notícias.