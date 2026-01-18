Sábado – Pense por si

Todos os votos contados em território nacional. Seguro vence com 31,21% e passa a segunda volta com Ventura

Diogo Barreto
Diogo Barreto 18 de janeiro de 2026 às 23:23
André Ventura fica em segundo lugar, com 23,29 % do total da votação.

Os resultados da primeira volta das eleições presidenciais em território nacional estão fechados. António José Seguro conquistou 31% dos votos do eleitorado. André Ventura fica em segundo lugar, com 23,29 % do total da votação.

Militantes celebram vitória de Seguro na primeira volta das eleições
Militantes celebram vitória de Seguro na primeira volta das eleições Carlos Barroso

Falta ainda contabilizar os votos no estrangeiro.

