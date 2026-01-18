André Ventura fica em segundo lugar, com 23,29 % do total da votação.
Os resultados da primeira volta das eleições presidenciais em território nacional estão fechados. António José Seguro conquistou 31% dos votos do eleitorado. André Ventura fica em segundo lugar, com 23,29 % do total da votação.
Militantes celebram vitória de Seguro na primeira volta das eleiçõesCarlos Barroso
Falta ainda contabilizar os votos no estrangeiro.
Todos os votos contados em território nacional. Seguro vence com 31,21% e passa a segunda volta com Ventura