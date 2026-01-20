Presidenciais: Seguro "muito feliz" com apoio dos mandatários de Mendes e Cotrim

Rui Moreira e de José Miguel Júdice garantiram apoio a António José Seguro na segunda volta das presidenciais.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

O candidato presidencial António José Seguro disse esta terça-feira que fica "muito feliz" com o apoio de Rui Moreira e de José Miguel Júdice, mandatários de Marques Mendes e de João Cotrim Figueiredo respetivamente, respeitando as decisões dos candidatos.



António José Seguro ©LUSA

"A posição de cada português e de cada candidato, eu respeito-as muito e, portanto, eles dirão quem devem apoiar ou se apoiam ou não apoiam. Agora, eu fico muito feliz de ter o apoio do doutor Rui Moreira, que foi mandatário da candidatura do doutor Marques Mendes, e também do doutor José Miguel Júdice, que foi mandatário da candidatura do doutor João Cotrim Figueiredo", disse.

O candidato, que foi o mais votado na primeira volta das eleições, falava aos jornalistas à margem de uma visita à Unidade de Saúde Familiar (USF) Cruzeiro e USF Mosteiro, em Odivelas, após ter sido questionado sobre os apoios que tem recebido e sobre a decisão de opositores como Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS-PP) e João Cotrim Figueiredo (apoiado pela IL) terem decidido não endossar o seu voto para a segunda volta.

O candidato apoiado pelo PS manifestou-se feliz com os apoios que "têm chegado, quer da esquerda, quer da direita".

"Aliás, hoje de manhã estive a ver resultados e análise dos resultados e verifico que houve eleitores de todos os partidos, do Chega ao PCP, do PCP ao Chega, que votaram na minha candidatura. E, sobretudo, algo que me deixou também muito feliz foi o facto de haver muitos jovens a votarem na minha candidatura", enfatizou.

O voto jovem, de acordo com Seguro, é "sinal de muita esperança".

"Eu quero criar com os portugueses uma ligação e que, sobretudo, que eles percebam que eu vim para devolver a esperança aos portugueses, que é possível nós vencermos os desafios e criarmos um país moderno e justo", disse.

Questionado sobre a disponibilidade para fazer debates, frente a frente, com o outro candidato que passou à segunda volta, André Ventura, remeteu para outra altura falar sobre esse assunto, reiterando que o seu "papel principal é de falar e dialogar com os portugueses".

Sobre se já tinha recebido uma mensagem de felicitações do presidente do Conselho Europeu, António Costa, o candidato apoiado pelo PS reiterou uma ideia que já tinha partilhado na véspera sobre se tinha recebido um contacto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Houve uma eleição para saber quem é que passava à segunda volta. E, portanto, as felicitações que os titulares de órgãos institucionais ou de órgãos de soberania surgirão quando houver um Presidente eleito", defendeu.

Numa altura em que faltam apurar os resultados de cinco consulados, Seguro ocupa o primeiro lugar com 31,11% (1.754.904 votos), enquanto André Ventura tem 23,52% (1.326.648 votos), passando os dois à segunda volta que se disputam em 08 de fevereiro.