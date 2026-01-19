Presidenciais: Líder da bancada da IL vai votar Seguro na 2.ª volta

Mário Amorim Lopes considera o Chega uma "ameaça ao Estado de direito".

O líder da bancada da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, disse hoje que vai votar António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais, justificando esta opção com a "ameaça ao Estado de direito" que o Chega representa.



Mário Amorim Lopes Duarte Roriz/CM

Ressalvando que a sua posição não vincula a Iniciativa Liberal, o também vice-presidente da IL afirmou na RTP que "muitos dos comportamentos do Chega indiciam uma forte ameaça ao Estado de direito" e criticou André Ventura por "invocar três Salazares".

"Sou um grande crítico do Partido Socialista, porque é o maior responsável pelo estado em que o país se encontra", disse, frisando que nestas eleições "não está em causa a atuação do PS" e que António José Seguro "não é um atentado ao Estado de direito".

Mário Amorim Lopes disse ainda que vota Seguro, apoiado pelo PS, seguindo a sua consciência e "à frente de interesses pessoais e partidários".

António José Seguro e André Ventura, apoiado pelo Chega, vão disputar a segunda volta das presidenciais, em 08 de fevereiro, segundo os resultados provisórios das eleições de domingo.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, à frente de Gouveia e Melo e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD.