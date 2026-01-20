Bastonário da Ordem dos Advogados estreia espaço semanal de comentário no Canal NOW

Este novo espaço pretende valorizar o papel da Advocacia e da Ordem dos Advogados, promover uma visão objetiva do sistema de justiça, contribuir para uma perceção mais objectiva e esclarecida do sistema de justiça e promover a confiança dos cidadãos nas instituições do Estado de Direito.

O Bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, passa a marcar presença regular no Canal NOW com um espaço semanal de comentário dedicado a temas da justiça e da advocacia.



Bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano DR

O novo segmento terá a duração de 10 a 15 minutos, será exibido todas as quartas-feiras, e abordará temas escolhidos pela Ordem dos Advogados, proporcionando uma leitura clara, rigorosa e independente sobre matérias jurídicas relevantes para a sociedade.

Este novo espaço pretende valorizar o papel da Advocacia e da Ordem dos Advogados, promover uma visão objetiva do sistema de justiça, contribuir para uma perceção mais objectiva e esclarecida do sistema de justiça e promover a confiança dos cidadãos nas instituições do Estado de Direito. O espaço visa igualmente reforçar a literacia jurídica dos cidadãos, aproximando o direito das pessoas e fomentando uma compreensão mais informada dos direitos e deveres de cada um.

Através deste comentário regular, o Bastonário João Massano procurará contextualizar a atualidade jurídica e judiciária, esclarecer conceitos fundamentais e contribuir para um debate público mais informado e responsável.

Com esta iniciativa, a Ordem dos Advogados reafirma o seu compromisso com a sociedade civil, assumindo um papel ativo na comunicação pública sobre justiça, Estado de direito e cidadania.