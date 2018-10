Os polícias portugueses são racistas?

Ministro Eduardo Cabrita negou "violência policial de natureza racista" no parlamento. Relatório da Comissão Europeia fala em "racismo institucional profundamente enraizado" e SOS Racismo garante que as situações são "recorrentes" e não meros "episódios pontuais".

As declarações taxativas do ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, acerca de alegadas práticas de racismo e violência na polícia levaram à contestação da associação SOS Racismo. No início do mês, um relatório da Comissão Europeia falava em "racismo institucional profundamente enraizado" mas o ministro negou tais acusações. Por seu lado, a associação refere que as situações são cada vez mais "recorrentes" e que os exemplos são muitos.

No parlamento, Cabrita negou a "prática reiterada de violência policial de natureza racista". Em resposta, a associação liderada por Mamadou Ba considera que o MAI "não pode continuar a não aceitar a evidência dos actos de violência e discriminação racista e xenófoba que as forças de segurança vão cometendo contra as comunidades cigana, afrodescendente e contra migrantes". Segundo esta associação, não se trata "de episódios pontuais, mas sim de uma situação recorrente e que exige uma intervenção firme da tutela".

Em relação ao relatório da Comissão Europeia e à desvalorização por parte de Cabrita, a SOS Racismo convidou o ministro a, em vez de "negar a existência do racismo na polícia, fazer de tudo para o erradicar, "mostrando absoluta firmeza do Estado em punir" os elementos das forças de segurança que praticam actos de violência racista.



A associação adianta que o ministro da Administração Interna tem a responsabilidade de saber que, caso não actue, vai estar "a ajudar e alimentar não apenas as práticas de violência racista, assim como a sedimentar um sentimento de impunidade no seio das forças de segurança".

"Tendo em conta o número de casos graves conhecidos, custa a crer que o ministro da Administração Interna possa alegar desconhecimento da existência de práticas racistas no seio das forças de segurança e custa ainda a crer que, sabendo, nada queira ou possa fazer", referiu a SOS Racismo através de comunicado.

Um dos casos mais conhecidos na esfera pública e apontados pela associação é o de 17 agentes da esquadra de Alfragide da Polícia de Segurança Pública (PSP) acusados de espancar e ameaçar seis jovens do bairro da Cova da Moura, com incitamento ao ódio e à violência por causa da raça. O caso, que aconteceu a 5 de Fevereiro de 2015, regressou no passado mês de Setembro aos tribunais.

Ao todo, os agentes estão acusados de quase 200 crimes, entre denúncia caluniosa, injúria, ofensa à integridade física e falsidade de testemunho, além de outros tratamentos cruéis e degradantes ou desumanos, sequestro agravado e de falsificação de documento. Considerando as penas máximas para cada um dos crimes, estes podem enfrentar até 20 anos e três meses de prisão.

No passado dia 2 de Outubro, a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ERCI) acusou a hierarquia da PSP e a Inspecção-geral da Administração Interna de serem tolerantes ao racismo e pediu mesmo que a polícia parasse de relativizar a violência contra negros e ciganos.

No seu relatório sobre Portugal, a ERCI falou deste mesmo caso da esquadra de Alfragide e apontou que existe "um racismo institucional profundamente enraizado nesta esquadra da polícia, que tem jurisprudência sobre vários bairros densamente habitados por pessoas negras".

Tanto a PSP como a Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) negaram estas acusações, com o próprio órgão policial a referir que é "intolerante a atitudes xenófobas ou racistas". No entanto, o relatório da IGAI de 2017 revela que, de 319 queixas apresentadas contra polícias, 11 referiam situações de racismo.

Todos estes casos aconteceram nos últimos dois anos, com nove queixas a virem do Alto-Comissariado para as Migrações - seis em 2016 e três já este ano - e duas de cidadãos. Em causa, estão queixas de abuso de autoridade, ofensas corporais, práticas discriminatórias e detenção ilegal.

Também em Fevereiro deste ano, o Comité Europeu para a Prevenção da Tortura considerou as forças policiais nacionais como uma das mais violentas da Europa Ocidental. Num relatório que descreve visitas a algumas cadeias portuguesas em 2016 são descritas queixas de detidos em esquadras que falam em agressões com chapadas, socos e pontapés no corpo e na cabeça, e ainda o uso de bastões policiais.

Os observadores constaram que muitas das agressões ocorreram com cidadãos de descendência africana e com detidos estrangeiros para se conseguir uma confissão, o que, para o comité, significa que as forças policiais fazem descriminação racial.

Um dos casos descritos foi de um cidadão do Bangladesh que terá sido amarrado numa cadeira e agredido a soco numa esquadra em Fevereiro de 2016. Garante que os agentes lhe apontaram uma arma e lhe disseram: "Mereces morrer".

Isto não quer, no entanto, dizer que não haverá disciplina no seio das forças policiais – apesar de ser frequente o arquivamento de casos de violência policial. Só em 2017, a PSP expulsou 23 polícias e suspendeu 40, na sequência de processos disciplinares. Mas, entre os 1.317 processos disciplinares decididos, mais de 80% dos casos foram arquivados – com a passagem de uma multa a ser a maior consequência dos processos decididos.