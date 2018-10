Agentes da PSP acusados de agredir jovem de origem angolana ouviram várias repreensões dos juízes. "Apanhamos muitos agentes como arguidos a mentir."

Dois dos três agentes da PSP acusados pelo Ministério Público (MP) de agredir um jovem de origem angolana, num caso que remonta a Março de 2017, ouviram várias repreensões dos juízes durante os depoimentos prestados esta quarta-feira no Tribunal de Sintra.



De acordo com o despacho, citado pelo jornal Público, os agentes Tiago Pereira e Hugo Correia foram repreendidos pelo o juiz Pedro Neves e a presidente do colectivo, Cláudia Martins Alves. "É triste ser PSP e estar a ser julgado", lamentou Tiago Pereira em tribunal. "Olhe que para nós é mais penoso [estar a julgar agentes da PSP]. Apanhamos muitos agentes como arguidos a mentir e depois ouvimos centenas como testemunhas e ficamos a pensar se estão a falar a verdade...", disse Pedro Neves. A juíza acrescentou: "Apanhamos muito mais agentes a mentir do que devíamos apanhar."



Os agentes arguidos foram ouvidos num caso que aconteceu no dia 17 de Março de 2017. O arguido Hugo Correia e o ofendido E. Silva terão se cruzado no Tribunal da Amadora entre as casas de banho de apoio à sala de testemunhas e a sala dos advogados. "Estás a olhar para mim porquê?", disse Hugo Correia para o queixoso, que estava no local a tratar de um processo de regulação parental.



De seguida, o agente Diogo Ribeiro, que estava fardado,"empurrou com força" E. Silva contra a parede. De acordo com a acusação, Hugo Correia agarrou-o pelo pescoço com a mão direita. Tiago Pereira, à civil, deu um pontapé no peito de E. Silva com o pé direito.



A juíza perguntou ao arguido Tiago Pereira se "tinha alguma explicação" para ser acusado de ter dado um pontapé ao queixoso. "Sra. Dra. não, porque estava à civil", explicou. "Se estivesse fardado já podia ter dado um pontapé? Olhe que essa resposta até lhe fica mal", respondeu a juíza, enquanto se ria.



Já as declarações de Hugo Correia também foram criticadas em tribunal. O subcomissário disse que quem disse "estás a olhar para mim porquê?" foi o queixoso. Além disso, explicou ordenou os "seus homens" que se afastassem do queixoso, quando estavam a manietar E. Silva. "Estando os ânimos exaltados porque manda afastar os agentes que estão a tomar conta da situação?", comentou a juíza.



Recorde-se que Hugo Correia foi acusado, em Outubro de 2017, do crime de ofensas à integridade física qualificada, com dois agentes. Os três são suspeitos de, em Março desse ano, terem agredido um homem no interior do tribunal da Amadora.



O Tribunal de Instrução Criminal arquivou a acusação, mas o Ministério Público recorreu para a Relação de Lisboa. Já em Janeiro deste ano, a PJ fez buscas ao antigo gabinete de trabalho de Hugo Correia na esquadra da Brandoa, por haver suspeitas de que o mesmo anulou indevidamente coimas a uma empresa.