Mulher do autarca de Santo Tirso foi detida pela PJ

Presidente do Turismo Norte também foi detido pela PJ do Porto numa operação de combate à corrupção. Manuela Couto também foi detida no âmbito da Operação Éter.

O presidente do Turismo Norte, Melchior Moreira, foi detido pela PJ do Porto numa operação de combate à corrupção. Foram ainda detidos dois elementos do Turismo Norte e dois empresários.



A mulher do presidente da Câmara do Santo Tirso e administradora da W Global Communication, Manuela Couto, também foi detida no âmbito da Operação Éter, assim como Isabel Castro, chefe de gabinete do Turismo do Porto e Norte.



Está em causa um esquema de corrupção onde foram desviados vários milhões de euros para fins particulares, depois de alegados corruptores terem pago férias no Algarve a Melchior Moreira.



O Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães terão sido beneficiados com o esquema criminoso, tendo sido também alvo de buscas.



Esta detenção surge na sequência da investigação da PJ a alegados esquemas de corrupção nos patrocínios celebrados pela entidade gerida por Melchior Moreira com os dois clubes.



Também foram realizadas buscas no Algarve e zona Centro do País, o que poderá ter elevado o número de instituições suspeitas.