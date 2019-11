Os outros muros que isolaram ciganos

A autarquia rejeita qualquer acusação de segregação. A vereadora do Desenvolvimento Social da Câmara de Leiria, Ana Valentim, justifica a construção do muro com a "necessidade de definir os limites do terreno com os terrenos adjacentes", versão que não convence os moradores. "Dizem que temos de nos integrar na sociedade, mas construíram aqui um muro de Berlim. Deste lado, são os ciganos, dali são as vivendas. É o nosso muro da vergonha", disse Sandra Mafra de 50 anos ao JN .



A "disseminação da malha urbana"

A associação Letras Nómadas vai pedir à secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, "possa abrir um espaço de diálogos" com a Câmara Municipal de Leiria, para que recomende o derrubar do muro de dois metros que isola os habitantes do Bairro da Integração com a zona das vivendas."Peço ao Governo e sobretudo à sra. secretário de Estado que possa abrir um espaço de diálogos com a autarquia de Leiria. Se por um lado as autarquias são autonomas, o Governo também deve encetar negociações e dialogar localmente para que haja um derrubo de todos os muros da vergonha", diz ào vice-presidente da associação cigana, Bruno Gonçalves.A câmara municipal de Leiria está a ser acusada de tentar separar "os ciganos e as vivendas", noticia o Jornal de Notícias esta quarta-feira. A autarquia investiu mais de meio milhão de euros na requalificação das 18 casas que compõem o bairro social da Integração - contudo, no âmbito desta obra, foi construido um muro de dois metros a delimitar o bairro onde vivem 47 pessoas, entre elas uma grande comunidade cigana. De acordo com Gonçalves, um muro de segregação como este é "criar cemitérios de pessoas vivas". "É mais um sinal que, em pleno século XXI, em vez de vermos mais inclusão, estamos a segregar pessoas", lamenta.Para o dirigente da Letras Nómadas "o próprio conceito de bairro social em si já é uma ostracização". "Quando impedimos pessoas vulneráveis de morar com cidadãos de outras classes, só porque têm debilidades, é em si segregador. Precisamos de políticas sociais inclusivas", diz.Ao invés de muros ou bairros sociais, deveria haver "a disseminação da malha urbana", defende o vice da Letras Nómadas, como aconteceu em Coimbra. "De bairros sociais, várias famílias (inclusive ciganas) conseguiram espalhar-se pela cidade: com um programa do Instituto Nacional de Habitação, conseguiram arrendar casa com um apoio por parte do munícipio", explica. Apesar dos custos, a vida destas pessoas melhorou muito: "tanto a nível de formação como integração. É verdade que há custos, mas também custa a requalificação, a escolarização ou a deliquência. Estas questões têm de ser abordadas de outras formas."