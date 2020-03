ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Mesa, cadeira, prato limpo e uma panela de comida. Adélia Sá, de etnia cigana, garante: se pudesse convidava André Ventura para jantar em sua casa, no quinto andar de uma das torres da Quinta da Fonte.Na campanha para as autárquicas, em 2017, o agora deputado acusou os ciganos de viveram à margem do Estado, em casas pagas pelos contribuintes e sem despesas. Foi o momento que marcou o seu arranque político. Um pequeno grupo no café do bairro, depois do almoço, diz à SÁBADO: "Foi racista." E Adélia reforça: "Vimos do mesmo lugar, vamos para o mesmo buraco." Recusa as acusações.