MP decide que defender que ciganos sejam “todos abatidos” não é crime

Almerindo Lima, da Associação de Solidariedade Social com a Comunidade Cigana e Minorias Étnicas do Médio Tejo, denunciou um comentário que leu no Facebook no Dia Nacional do Cigano (24 de junho). "Cigano[s] para mim era todos abatidos", lia-se. Depois de remetido para o Ministério Público, um procurador decidiu que não era crime, mas uma "opinião".

Lima leu o seguinte comentário: "Tens pinta de cigano… diz-me o que é que a vossa raça faz para bem da sociedade?! Eu sou racista com ciganos e tenho orgulho de ser assim. Ciganos [s] por mim eram todos abatidos… são parasitas, vivem dos nossos descontos, roubam são lhes [sic] oferecido casa sem nada fazerem para merecer."

Denunciou-o à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial (CICDR), que remeteu o processo ao Ministério Público – o que acontece quando considera existirem indícios de crime.

No entanto, um procurador adjunto estagiário decidiu que era uma "opinião" e não configurava crime. "Em abstrato, são suscetíveis de integrar o crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência", lê-se na decisão a que o jornal Público teve acesso. Mas o procurador não considerou que a publicação fosse "apta a provocar atos de violência contra pessoas ou grupo de pessoa em função da sua raça", nem detetou "intenção específica" de incitar à violência ou ao ódio.

Ao Público, o Ministério Público indicou que está a "analisar a decisão tendo em vista um juízo sobre eventual reabertura oficiosa do inquérito".