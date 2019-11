Câmara de Leiria acusada de isolar ciganos com muro de dois metros

A câmara municipal de Leiria está a ser acusada de tentar separar "os ciganos e as vivendas". Autarquia investiu mais de meio milhão de euros na requalificação das 18 casas que compõem o bairro social da Integração. Parte das obras levadas a cabo inclui um muro de dois metros a delimitar o bairro onde vivem 47 pessoas, avança o Jornal de Notícias na edição desta quarta-feira.A vereadora do Desenvolvimento Social da Câmara de Leiria, Ana Valentim, justifica a construção do muro com a "necessidade de definir os limites do terreno com os terrenos adjacentes". Mas os moradores acreditam que o muro serve apenas para separar o bairro social da zona das vivendas. "Dizem que temos de nos integrar na sociedade, mas construíram aqui um muro de Berlim. Deste lado, são os ciganos, dali são as vivendas. É o nosso muro da vergonha", disse Sandra Mafra de 50 anos ao JN.