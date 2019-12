A carregar o vídeo ...

ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 23 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Carlos Miguel, o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, filho de um cigano, passou a vida a contrariar o estereótipo: foi escuteiro, campeão de luta greco-romana, líder juvenil. Também foi suspenso da escola, discriminado no PS local. Já foi mais otimista sobre o fim da discriminação dos ciganos. A eleição de André Ventura é sinal de que há "azias" a precisar de "um paliativo", explicou à SÁBADO numa entrevista de vida.Todos nós engolimos muitos sapos. Eu sou cigano, não tinha necessidade de o ser...Como assim, "não tinha necessidade"?Um cigano espanhol muito famoso, que foi deputado europeu, o Juan de Dios Herédia, uma vez disse-me: "Cigano é aquele que quer [ser] cigano." Aquilo marcou-me. Quem não quiser assumir a ascendência cigana não assume. E há tantos. Estão livres de o fazer.Porque quis assumir a sua?Sou um fulano de bem com a vida. Sempre olhei para a referência cigana em mim como uma referência identificadora e não discriminadora. Em Torres Vedras, sempre fui "o filho do Carlos cigano". Era pejorativo? Não: era o Carlos, que é cigano.