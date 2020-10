O BE definiu quatro pilares para a negociação do Orçamento do Estado e, neste momento, não há ainda condições para dar nenhum deles como fechado nas negociações entre Governo e bloquistas. O fim-de-semana será de maratona negocial se a ideia for conquistar o voto do BE, porque no partido ficou claro que o objetivo é deixar tudo acordado até segunda-feira, data em que o documento chegará à Assembleia da República.António Costa tem a possibilidade aritmética de fechar o acordo só com PCP, PEV e PAN e continua a negociação de medidas com estas forças. Mas as conversas com o BE ainda decorrem, apesar de haver ainda muitos pontos em aberto para que a negociação chegue a bom porto.O Novo Banco é um dos dossiês mais difíceis nesta negociação. Os bloquistas não abrem mão de uma solução que deixe claro que não haverá nova injeção de dinheiro dos contribuintes ainda que de forma indireta.Para isso, o BE exige que não haja garantias públicas através do Fundo de Resolução na solução encontrada pelo Governo para capitalizar o Novo Banco através de um sindicato bancário formado pelas quatro maiores instituições bancárias.Este é um ponto sensível e ao que aapurou o Governo está longe de ter dado ao BE as garantias que os bloquistas consideram essenciais neste tema para aprovar o Orçamento.A Saúde é outro dos pontos fundamentais na negociação com o BE. E há nesta matéria desde logo um problema de base: está por cumprir o que ficou aprovado no Orçamento de 2020, que previa a contratação de 8400 profissionais até 2021, numa altura em que ainda não se imaginava a hipótese de uma pandemia. E falta também cumprir o Orçamento de 2018 no ponto em que previa o reforço das equipas de saúde mental.Ao que aapurou, as respostas que o Governo tem dado sobre este tema estão longe de ter já convencido a direção do BE, que quer também ver um reforço do investimento para que o SNS possa dar resposta a todos os problemas que não estão relacionados com o surto de covid-19.Os apoios sociais são outro dos pilares tidos como fundamentais para o BE. Mas aqui há só meio acordo.O Governo já aceitou a criação de um apoio social social que seja uma prestação não contributiva acima do limiar da pobreza, para fazer face à emergência causada pela pandemia, mas para os bloquistas há dois aspetos essenciais que ainda não estão garantidos.O BE entende que este novo apoio obriga a um aumento do limiar mínimo do subsídio de desemprego porque, para os bloquistas, uma prestação não contributiva não pode ser superior a uma prestação contributiva.O BE quer ainda assegurar uma alteração do cálculo da condição de recurso, fazendo com que cada criança do agregado familiar possa valer um em vez dos 0,5 que servem agora de cálculo ao RSI. Este é um ponto que está longe de estar fechado.O quarto pilar na negociação é a legislação laboral. As questões do Trabalho não estão necessariamente no Orçamento, mas no BE explica-se que este é o momento para garantir alguns avanços.O BE quer que fique já definida uma lei para proibir os despedimentos para as empresas que tenham dado lucro nos últimos seis meses ou tenham apoios do Estado. E um regresso ao Código de Trabalho anterior à troika, no que toca ao cálculo das indemnizações por despedimento, dando 30 dias por cada ano de serviço em vez de 12.Ao que aapurou, até agora o BE não viu grande abertura do Governo para estas alterações ao Código Laboral.No PCP e no PEV não se abre o jogo sobre a negociação, com a ressalva de que só uma apreciação global do documento (cujo esboço ficou definido esta quinta-feira em Conselho de Ministros) pode determinar o sentido de voto.Ao contrário do BE que definiu eixos de negociação, o PCP optou por apresentar dezenas de medidas concretas que quer ver inscritas no Orçamento, algumas das quais muito dificilmente serão aceites como a nacionalização da REN, dos CTT ou do Novo Banco.Apesar disso, tanto no PCP como no PEV não se fazem para já prognósticos sobre uma negociação que ainda decorre.A votação na generalidade do Orçamento do Estado está agendada para 28 de outubro e a votação final global para 27 de novembro.