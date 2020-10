ePaper ou encontre-o nas bancas a 10 de outubro de 2020.

Navió é a aldeia mais pequena de Ponte de Lima. A paisagem é rural, ouve-se o cacarejar dos galos. "São terras férteis", diz Daniel Campelo com a sua podadora na mão, o instrumento que, assegura a filha Marta, de 25 anos, é o preferido do pai.É no campo que o ex-autarca de Ponte de Lima se sente bem e é na casa de família no lugar de Vilar de Rei, outrora reguengo real fundado por D. Afonso III, que hoje vive, bem junto a outra totalmente recuperada e que atualmente assume a função de Alojamento Rural. "É um projeto que a minha filha idealizou com grande sucesso e autenticidade", diz orgulhoso – e a avaliar pela pontuação de 9,5 na plataforma Booking e pelos comentários de turistas portugueses e estrangeiros, é impossível rebater essa afirmação.