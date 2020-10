OE2021: Os avisos da esquerda e o nó que Costa tem para desatar

António Costa queria que o Orçamento do Estado para 2021 servisse de pontapé de saída para um acordo a longo prazo com os partidos da esquerda. Mas está cada vez mais longe do horizonte uma "geringonça 2.0" de papel passado. BE e PCP não estão satisfeitos com os sinais dados pelo Governo e exigem mais para a resposta à crise causada pela pandemia. À direita, onde Costa já fechou a porta a acordos, o documento que o ministro das Finanças apresentou esta terça-feira também soube a pouco.

A conversa à esquerda não podia começar bem quando João Leão pôs em cima da mesa uma proposta que contém já metas para a redução do défice. Com BE e PCP a reclamar mais apoios sociais e investimento público, começar a apontar para cortes na despesa não foi uma boa maneira de iniciar a negociação.

O Governo, que até reviu em alta o défice previsto para alinhar a previsão com o Conselho das Contas Públicas, estima que este ano acabe com 7% de défice e quer que este número desça para os 4% em 2021.



Os avisos da esquerda

Com a "prioridade ao investimento" como pedra de toque, Pedro Filipe Soares deixou logo claro que o tempo é de exceção e a prioridade não pode ser o défice. Para o líder parlamentar bloquista, é preciso "perceber que estamos a viver uma situação extraordinária e as pressões que existiam sobre o défice não existem neste momento".

De Bruxelas até veio a notícia de que poderá haver uma moratória sobre as metas do défice por causa do surto de covid-19. Mas à esquerda essa deve ser a última das preocupações.

"Mais do que do que o défice e a intenção de reduzir o défice das contas públicas lá para 2022, o importante é a resposta aos problemas do país", argumentou João Oliveira, do PCP, que saiu do encontro com o ministro das Finanças com um aviso sério ao Governo. "Qualquer apreciação é possível". Ora, depois do voto contra o Orçamento Suplementar aprovado este ano, essa é uma mensagem que António Costa tem de levar a sério.

De resto, João Oliveira frisou que os comunistas querem um Orçamento que dê prioridade à "defesa dos direitos dos trabalhadores, dos salários e da criação de emprego", mas também garanta a "proteção social, os serviços públicos e o investimento público".



Um discurso em tudo alinhado com o do BE, que frisou de "atacar os problemas estruturais do país" que se revelam na fragilidade do emprego ou na falta de apoios sociais e na necessidade de reforço do Serviço Nacional de Saúde. Pedro Filipe Soares não foi tão longe como João Oliveira no recado deixado a Costa, mas avisou que o trabalho de negociação para o Orçamento – que terá sua votação na generalidade no dia 28 de outubro e a votação final global a 27 de novembro – está longe de estar concluído. "Para isso teremos outras reuniões ao longo desta semana", disse o dirigente bloquista.



Para "chegar a um bom porto" há ainda uma exigência do BE que pode ser difícil de António Costa satisfazer: a garantia de não haver novas injeções de dinheiro público no Novo Banco. Pedro Filipe Soares frisou mesmo que há "um sistema financeiro que nunca está cansado de sugar os recursos do país, e mais uma vez esta situação está a demonstrar-se", para lembrar que "são essas as prioridades que o país tem e vê como urgências e são aquelas que o Bloco de Esquerda coloca em cima da mesa".



À esquerda, há ainda outro sinal alerta: a Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública saiu do encontro com o Governo a falar de "divergências à partida", acusando o Executivo de não apresentar uma proposta de aumentos salariais para os trabalhadores do Estado.



Sinais que não serão alheios ao moderar do discurso por Costa. O primeiro-ministro tinha começado por esticar a corda, exigindo um acordo escrito aos partidos da esquerda para assegurar que a legislatura vai até ao fim. Mas esta terça-feira já veio dizer que não é essencial que o compromisso fique firmado por escrito. "A forma não é o essencial. A existência de um acordo que desse estabilidade para a legislatura era ótimo", afirmou.



PSD e CDS preocupados com falta de apoio aos privados

Se à esquerda a crítica é de falta de investimento público, à direita é escassez de apoio ao setor privado que faz o grosso das críticas.

"Dos dados que ouvimos por parte do senhor ministro das Finanças, ficamos mais uma vez com a convicção de que há uma preocupação muito mais forte com o investimento público, com o setor público, e menos com o setor privado", atacou o deputado social-democrata Afonso Oliveira, que entende que a recuperação do país tem de passar "pelas empresas".



"Quem fica esquecido neste Orçamento é precisamente o investimento privado e as empresas, e os seus trabalhadores que lutam para sobreviver numa economia que é ainda muito incerta", atacou a deputada do CDS, Cecília Meireles, que não se mostrou surpreendida com a opção.



É que se Afonso Oliveira espera para ver " até ao dia da apresentação do OE", a deputada centrista acredita que o PS já fez a escolha sobre com quem quer negociar e identificou os seus parceiros à esquerda.

"Aquilo que resulta da apresentação das linhas gerais é aquilo que nós já sabíamos: que há um Orçamento que dá muito menos importância à iniciativa privada do que dá à função pública, ao investimento público", disse Cecília Meireles.