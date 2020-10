Deputada propõe falta justificada quando morre um animal de estimação

A deputada não-inscrita Cristina Rodrigues propôs esta quinta-feira no Parlamento o alargamento do regime de faltas por motivo de falecimento para que este garanta um dia de luto pelo falecimento de animais de companhia de agregados familiares.

No projeto de lei apresentado, a ex-deputada do PAN eleita por Setúbal considera que "os dias previstos na lei não são claramente suficientes para permitir ao trabalhador lidar com o choque da perda", indicando que "a perceção da sociedade em relação aos animais é hoje bastante diferente daquela que era no passado".

"Os animais de companhia estão cada vez mais próximos, muitos deles passando a viver nas nossas casas juntamente com as nossas famílias", refere a deputada, que aponta que existe um "relevo à face da ordem jurídica que não pode ser desprezado" no que toca à relação do ser humano com os seus animais de companhia.

Na proposta da deputada não-inscrita, Cristina Rodrigues pretende ainda a alteração do número de faltas justificadas, por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens ou de parente ou afim no 1.º grau na linha reta, para até oito dias consecutivos (é atualmente de cinco), e do falecimento de outro parente ou afim na linha reta ou no 2.º grau da linha colateral, para até cinco dias consecutivos (é atualmente de dois).