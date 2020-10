O orçamento mais caro de António Costa

Do futebol costuma dizer-se que é um jogo de 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Das negociações orçamentais, costumavam ser jogadas por três e no fim o documento passava. Havia drama, alguma encenação, mas na verdade escasso suspense. Simples. Já nem tanto.

Em 2018, Catarina Martins anunciou: "O Bloco de Esquerda votará favoravelmente o OE2019 na generalidade, mas bater-se-á por novos avanços na especialidade." Em 2019, ainda explicou ao governo que "não tem maioria e tem de negociar", mas aprovou o orçamento sem demasiadas exigências. O BE deixou passar os orçamentos do Estado de António Costa de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e viabilizou o orçamento suplementar este ano (o PCP votou contra) – e em alguns casos sofreu com isso. Engoliu um défice zero enquanto protestava com o pouco investimento em serviços públicos, tolerou cativações recorde ("Não foi este o orçamento que aprovámos", lembrou Mariana Mortágua no parlamento), a "deslealdade" do recuo socialista novelesco na taxa extraordinária sobre as energias renováveis, o confronto duro nas legislativas entre Costa e Catarina Martins, sobre a forma como a geringonça tinha sido formada em 2015. E no entanto, os orçamentos passavam. E no entanto, nunca Catarina tinha dito uma frase como a desta segunda-feira: "Com o que se conhece, não creio que haja condições para viabilizar o Orçamento" - sabendo certamente o peso do que dizia.

As negociações vão continuar, o orçamento pode ter o destino de anteriores e ser aprovado, mas o caminho para lá chegar foi de pedras. A começar pelas condições colocadas à partida pelo BE (nem mais um centavo público para o Novo Banco, contratações na saúde, proibição de despedimentos a quem tem lucro e reposição do subsídio de desemprego pré-troika) e a terminar na inédita ameaça de chumbo em dia de entrega do orçamento na Assembleia da República. Mesmo que no fim ganhe a Alemanha, a forma de jogar já mudou qualquer coisa.

É a política, estúpido

O clima mudou e a melhor prova será talvez uma espécie de inadvertido diagnóstico de Marcelo Rebelo de Sousa. Ao apelar à responsabilidade do PSD para, se necessário, aprovar o que a esquerda dava sinais de não garantir, Marcelo lembrou: "... por muito menos do que isso eu viabilizei três orçamentos do primeiro-ministro António Guterres." O "por muito menos" lembrava o contexto: pandemia e um período pré-presidenciais em que o Presidente está impedido de dissolver o parlamento. Mas o problema é mesmo a comparação com Guterres, à frente de um governo minoritário, negociando caso a caso em geometrias variáveis, que acabou por garantir a sobrevivência num pantanoso orçamento limiano – atestado final de fragilidade, quando lhe faltou Marcelo, saído de cena. Haveria comparações mais felizes. E antes da ameaça direta de chumbo de Catarina Martins, este é outro inédito: o apelo ao PSD de Rio. Desde 2015 que não se admitia como hipótese viável salvar-se um orçamento com o PSD (e apesar mesmo da autoproclamada abertura, em tese, de Rui Rio). O que era estranho é agora dever patriótico.

O Presidente da República acabou também por explicar (de novo, não seria essa a intenção) porque passam os orçamentos – este ou outro qualquer. Não é por causa das medidas, esta ou aquela, negociada, aceite ou rejeitada, mas por razões de ordem politica. É hoje a pandemia e a impossibilidade de dissolução, como nos anos 90 era a pré-adesão à moeda única – tinha de ser. Com um detalhe: o BE (19 deputados) não é o PSD dos anos 90 (86).

A legislatura começou com o BE a propor um acordo estável com o PS, com o PS, e menos de um ano depois, em julho, era António Costa no Parlamento a propor ao BE um "compromisso estável" com um "horizonte de legislatura". Agora, é o BE a exigir outro papel: um compromisso escrito a selar as medidas que o PS tem de aceitar para que o bloco viabilize o orçamento. O necessidade de papel escrito agora já não é "casamento de papel passado", como ironizou Rui Rio: surge como garantia contra a desconfiança em relação ao parceiro. Até o papel se desvalorizou nesta relação.

BE e PCP começaram esta legislatura sem papel passado – o primeiro foi imposto por Cavaco Silva – e a fazer contas às perdas. No caso do PCP, flagrantes: passar de 15 para 10 deputados é perder um terço do grupo parlamentar. No caso do BE, a perda foi mais discreta: manteve os deputados, mas perdeu 57 mil votos. Se os apoios a anteriores orçamentos geraram perda eleitoral, um eventual apoio agora sairá sempre mais e cada vez mais caro a Costa. É de novo a política, seja lá qual for a economia.

Em 2021, por esta altura, sem presidência portuguesa da EU, sem impedimentos constitucionais de convocar eleições, e talvez até sem pandemia, há orçamento outra vez. Se este está a ser caro, o preço desse será enorme. Logo se vê se ganha a Alemanha.