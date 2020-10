Governo quer compensar trabalhadores despedidos após 120 dias de experiência

O Governo propõe compensar os trabalhadores despedidos após os 120 dias de experiência. Esta medida, avançada pelo jornal Público , pretende ser um compromisso entre as pretenções dos partidos à esquerda e as propostas do Governo para o Orçamento do Estado (OE) 2021.Os partidos à esquerda do Governo queriam ver reduzido de 180 para 90 dias o período experimental na contração de jovens e de desempregados de longa duração. O Governo não cede e contrapõem com compensação para os trabalhadores que venham a ser despedidos ao fim do tempo de experiência.As negociações para o OE ainda estão a decorrer. Documento tem de ser entregue no final do dia de segunda-feira no Parlamento.