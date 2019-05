O juiz Ivo Rosa pode estar a preparar-se para provocar um pequeno terramato na Operação Marquês , caso que, entre outros, envolve José Sócrates . Isto porque, num dos seus últimos despachos, o magistrado judicial colocou em causa a legalidade de alguns provas recolhidas no chamado "processo da Portugal Telecom", que foi junto ao caso principal. Ivo Rosa, refira-se, não tomou nenhuma decisão final, pedindo, antes de o fazer, aos advogados e Ministério Público para se pronunciarem.De acordo com o despacho do juiz, a que ateve acesso, podem estar em causa provadas como intercepções, gravações e apreensões de correio eletrónico, buscas à Portugal Telecom e recolha de ficheiros informáticos e abertura dos mesmos e as gravações dos depoimentos de antigos administradores da PT à empresa de auditoria PwC, que investigou os contornos do investimento feito pela empresa, enttão liderada por Zeinal Bava, em dívida do Grupo Espírito Santo.Todos estes actos - legalmente da responsabilida de um magistrado judicial - foram decididos entre 22 dezembro de 2014 e 12 de Março de 2015 pelo juiz Carlos Alexandre. Só que, no meio da montanha de papel da Operação Marquês, Ivo Rosa descobriu que a 18 de dezembro de 2014, o próprio Carlos Alexandre tinha declarado a incompetência do Tribunal Central de Instrução Criminal para a prática de actos jurisdicionais no processo da PT."Não obstante a declaração de incompetência material deste TCIC, verifica-se que continuaram a ser praticados actos jurisdicionais por decisão deste mesmo TCIC", escreveu agora Ivo Rosa, abrindo a porta à anulação de todas aquelas provas recolhidas no inquérito: referindo que pode estar em causa uma questão de incompetência "material" do tribunal, o juiz de instrução da Operação Marquês refere que, caso se confirme, a mesma "poderá ter os efeitos e consequências" no artigo 33º do Código do Processo Penal: "Declarada a incompetência do tribunal, o processo é remetido para o tribunal competente, o qual anula os actos que se não teriam praticado se perante ele tivesse corrido o processo e ordena a repetição dos actos necessários para conhecer da causa".O inquérito Operação Marquês tem 28 arguidos – 19 pessoas e nove empresas – e investigou a alegada prática de quase duas centenas de crimes de natureza económico-financeira. O ex-primeiro ministro José Sócrates é acusado de corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada.O MP acredita que Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecimentos a interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santos e na PT, bem como para garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento de luxo Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios do Grupo Lena, entre outras imputações.Entre os 28 arguidos estão Henrique Granadeiro, Zeinal Bava, Armando Vara, Bárbara Vara, Joaquim Barroca, Helder Bataglia, empresas do grupo Lena (Lena SGPS, LEC SGPS e LEC SA) e a sociedade Vale do Lobo Resort Turísticos de Luxo