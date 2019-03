Nos últimos dez anos, registaram-se mais de mil despejos em habitações sociais dos municípios de Lisboa e Porto. De acordo com a edição do Jornal de Notícias, a cidade com o maior número de casos foi o Porto – com 575 despejos, enquanto que foram contabilizados 434 em Lisboa – mas a maior taxa de incumprimento do pagamento de rendas é na capital.

Num valor acumulado desde 1995, o jornal indica que esta taxa em Lisboa era, no ano passado, de 12,4%, contra os apenas 3,5% registados no Porto. Ao todo, existem quase 38 mil habitações sociais entre as duas cidades e mais de 4500 famílias em lista de espera.