O banqueiro Carlos Silva, presidente do Banco Privado Atlântico (BPA), admitiu perante os juízes da chamada Operação Fizz, que terá aconselhado o advogado Daniel Proença de Carvalho a Iglésias Soares, administrador do BCP, para que Orlando Figueira falasse com o advogado de maneira a resolver os problemas do procurador no BPA e com Angola. As declarações ocorreram durante a segunda de quatro sessões de julgamento em que será ouvido no Campus da Justiça, em Lisboa.

Questionado pelo advogado Rui Patrício, que representa o arguido Armindo Pires - testa-de-ferro do antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente -, Carlos Silva abordou conversas que teve com Iglésias Soares acerca de pagamentos a receber pelo procurador no BPA.

"O Dr. Iglésias perguntou-me uns tempos depois, dois meses… Reagi dizendo que não havia de facto nada pendente para esse nome, para esse beneficiário. Ele reagiu, dizendo ‘eh pá, mas o homem diz-me que tem contrato com angolanos’. E eu respondi que há 30 milhões de angolanos. No banco não tem nenhuma ocorrência, se tem problemas com Angola contrate um advogado, disse eu", relatou o banqueiro. Depois de recordar o episódio, Carlos Silva assumiu que aconselhou dois advogados a Iglésias Soares, entre eles Daniel Proença de Carvalho.

Na primeira sessão prestada, Carlos Silva contou como terá conhecido Orlando Figueira durante uma visita a Portugal, negando ter oferecido emprego ao ex-procurador Orlando Figueira para ir trabalhar para o BPA de Angola.

Após estas declarações, a defesa de Orlando Figueira fez um pedido de acareação, alegando que o banqueiro mentiu em tribunal sobre a sua contratação. A acareação será decidida esta terça-feira pelo juiz Alfredo Costa.