Em 2017, as greves na Saúde traduziram-se em 115.905 dias de ausência ao trabalho.

No espaço de um ano, o número de dias de greve na Saúde aumentaram 70%. Segundo dados avançados esta segunda-feira pelo Jornal de Notícias, os profissionais da área pararam sobretudo nos meses de Junho, Julho, Outubro, Novembro e Dezembro.



Em 2017, as greves na Saúde traduziram-se em 115.905 dias de ausência ao trabalho – o que equivale a um aumento de 70% face aos dias de 2016 (68.443).



Este ano, os números parecem não descer. Em Maio, cinco dias de greve estão já previstos para se juntarem aos dois que já ocorreram – os trabalhadores da Saúde fizeram greve na passada semana, esta terça-feira os médicos começam uma paralisação de três dias e no final do mês serão os técnicos de diagnóstico e terapêutica. Já em Março os enfermeiros tinham feito uma greve de dois dias.



Devido às greves que têm ocorrido, milhares de consultas, cirurgias e exames têm sido adiados. Os médicos pedem compreensão aos utentes e lembram que a luta é pela qualidade do Serviço Nacional de Saúde.



Sindicatos explicaram aos utentes motivos da greve desta semana

Numa nota publicada esta segunda-feira, os sindicatos que convocaram a greve dos médicos que começa na terça-feira explicaram aos utentes os motivos da paralisação.



"Um dos argumentos do Ministério da Saúde é que não há dinheiro para implementar as medidas propostas pelos sindicatos. No entanto, (...) gasta 120 milhões de euros com serviços de empresas de trabalho médico temporário, em vez de abrir concursos atempados para a contratação dos médicos especialistas necessários para o SNS", defenderam os sindicatos.



Os sindicatos explicam que convocaram a greve "face à degradação do Serviço Nacional de Saúde e das condições de trabalho dos médicos" e lembram que a paralisação surge "após dois anos de tentativas de negociação com o Ministério da Saúde", sem resultados.



"Para termos médicos qualificados nos serviços é preciso descongelar as carreiras. Só com mais médicos qualificados é possível formar médicos mais novos. Estes médicos mais novos precisam de ter acesso a vagas no internato médico, para não os deixar sem formação", ressalvaram.



Os sindicatos frisam ainda que "os médicos sem formação são médicos indiferenciados e sem especialidade médica, o que compromete a qualidade do SNS".



"Com a falta de médicos e de serviços, os doentes esperam horas sem fim para serem atendidos, são adiadas consultas e cirurgias, as maternidades funcionam próximas da rotura, assim como a maior parte dos serviços", disseram.