Oito professores do Técnico acusam catedrático de assédio laboral

São todos docentes do Departamento de Engenharia Mecânica. Queixa foi feita em fevereiro, numa carta ao presidente do Instituto Superior Técnico.

Oito professores do Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade de Lisboa denunciaram um catedrático pela prática de assédio laboral, ao longo dos últimos 25 anos. A denúncia foi revelada esta segunda-feira pelo jornal Público que remete para uma carta escrita ao presidente da instituição em fevereiro.



Docentes do Instituto Superior Técnico acusam catedrático de assédio laboral Duarte Roriz/Sábado

Todos os queixosos terão também carreiras longas dentro do Técnico e ocupam várias categorias na carreira académica. Entre as queixas apresentadas, este docente é acusado de impedir os restantes de progredir na carreira de forma a ser o único catedrático. De facto nenhum dos denunciantes ocupa essa categoria, apesar de serem todos doutorados e trabalharem no Técnico há mais de 20 anos. É ainda acusado de controlar e bloquear licenças sabáticas, limitar o acesso a recursos de investigação científica e de ensino, impedir os docentes de trabalhar em determinadas áreas e em certos projetos e desautorizar e desacreditar os queixosos em público.

Segundo o jornal, o professor acusado é Paulo Martins, catedrático há mais de 20 anos e o único nesta categoria na área de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial. Perante o contacto da publicação referiu não ter "nada a comentar sobre esse assunto". Os queixosos também não falam e remetem esclarecimentos para o seu advogado.

Perante as denúncias, o presidente do Técnico decidiu abrir um processo disciplinar e diz agora aguardar as suas conclusões.