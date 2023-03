Eurodeputada do PS alvo de denúncia de assédio laboral

No dia 9 de março, pelas 16h33, o Comité de Assédio do Parlamento Europeu recebeu um email. Era a delegação europeia do PS a pedir para desenvolver "as devidas diligências" em relação a uma eurodeputada portuguesa. "Recebemos um email com alegações anónimas sobre a deputada Sara Cerdas", confirmou à SÁBADO a eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques, presidente da delegação socialista portuguesa. Na véspera, tinha chegado ao gabinete socialista e aos eurodeputados uma denúncia anónima de alegada "conduta indevida" por "maus-tratos verbais, perseguição, assédio moral e laboral" contra alguns dos seus assistentes.