Só na primeira metade deste ano, o Estado celebrou mais de 150 contratos com advogados privados por ajuste direto. De acordo com o semanário Expresso, entidades públicas gastaram quase 7 milhões em serviços jurídicos, uma média de mais de um milhão de euros por mês.

Entre os contratos identificados no portal Base - podendo existir muitos que não constem na plataforma, embora já tenham sido assinados -, metade do valor total adjudicado pertence a um acordo entre o Banco de Portugal e o escritório de advocacia Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados: 3 milhões de euros, num contrato válido por três anos.

Os outros acordos presentes na lista dos dez maiores ajustes diretos de assessoria jurídica não ultrapassam os 300 mil euros, e estão situados entre os 290 mil euros e os 75 mil euros.

No entanto, o número de contratos por ajuste direto que o Estado celebrou é inferior ao do ano passado. Na primeira metade de 2018, foram registados no portal Base, segundo o Expresso, 191 contratos de serviços jurídicos, no valor de 9,49 milhões de euros – mais de 1,5 milhões de euros por mês de custos.

O maior contrato jurídico do ano passado foi também realizado pelo Banco de Portugal, desta feita ao escritório Vieira de Almeida, com um valor máximo de 4,85 milhões de euros num prazo de execução de três anos também.