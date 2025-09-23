Oficial: Mariana Mortágua invocou "motivos pessoais" para suspender mandato

A deputada não sabe quando irá voltar e pediu para ser substituída nos debates no Parlamento.

Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda e deputada única no Parlamento, vai ser temporariamente substituída pela dirigente do partido Andreia Galvão, revelou o BE. A decisão surge devido à participação de Mortágua na flotilha humanitária que se dirige à Faixa de Gaza e que tem registado sucessivos atrasos.



Mariana Mortágua suspende mandato por motivos pessoais Hugo Delgado/LUSA_EPA

De acordo com o Estatuto do Deputado, a substituição pode ser requisitada por "motivo relevante" como doença grave, licença parental ou "motivos ponderosos de natureza familiar, pessoal, profissional ou académica". A coordenadora do Bloco de Esquerda invocou "motivos pessoais" no requerimento que enviou aos deputados, apurou a SÁBADO. O BE não respondeu aos pedidos de contacto da SÁBADO.

No requerimento de substituição apresentado junto da Assembleia da República, Mariana Mortágua invocou "motivos ponderosos de natureza pessoal, revela o parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Nesse mesmo parecer o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda refere ainda que Mortágua será substituída nas suas funções como deputada por Andreia Galvão entre 22 de setembro e 22 de outubro (inclusive). A número três por Lisboa sobe a "deputada substituta" já que o número dois do BE, Fabian Figueiredo, invocou "impedimento temporário" para assumir o cargo. “Não sabendo exatamente quantos dias vamos demorar até chegar a Gaza, não sabendo exatamente o que é que vai acontecer no momento em que chegamos até Gaza, tomei a decisão de requerer a minha substituição na Assembleia da República”, disse Mortágua nas suas redes sociais.

Mortágua confessa que pedir a substituição no Parlamento não foi uma “decisão fácil”, mas diz que quer “garantir que o Bloco de Esquerda tem uma voz em todas as instâncias onde tem a sua presença política”. “Eu entendo que o meu papel político neste momento é estar nesta missão e sei que represento muitos portugueses“, justifica. A flotilha para Gaza “será tão melhor sucedida quanto mais figuras públicas e políticas ela puder trazer com ela”, defende Mortágua. Por fim, a líder do BE diz que o partido “estará muito bem representado pela Andreia Galvão”.

Andreia Galvão deverá estrear-se como deputada no debate quinzenal com Luís Montenegro marcado para esta quarta-feira.