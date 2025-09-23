Sábado – Pense por si

Portugal

O direito do pai a apertar o braço do filho com força

Carlos Rodrigues Lima
Carlos Rodrigues Lima 23 de setembro de 2025 às 23:00

Homem foi ilibado de violência doméstica contra menor, porque juiz considerou que estava a exercer o direito a conviver com o filho. Perícia médica alertou para a “perigosidade” do pai em relação ao filho.

Pode um pai forçar o filho de 11 anos a conviver consigo contra a vontade do menor? E se o fizer, roçando a agressão, comete um crime de violência doméstica? Estes foram, em resumo, os problemas em cima da mesa do juiz Gonçalo Santos do Tribunal do Barreiro, perante uma acusação do Ministério Público contra E.C.P., 54 anos. Em julgamento, o magistrado judicial acabaria por absolver o homem, considerando que a atuação deste se inseriu no "exercício de um direito, o de conviver com o seu filho".

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Médicos que ganham fortunas

Com preços inflacionados e bases de dados suspeitas, este ano já foram pagos mais de 230 milhões de euros aos médicos tarefeiros. E ainda: as fotos do Portugal antigo e o negócio dos contentores, usados na construção de casas, escritórios ou hospitais

Menu shortcuts

O direito do pai a apertar o braço do filho com força