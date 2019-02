A primeira etapa desta intervenção tem uma duração estimada de 210 dias e um custo de cerca de 1,2 milhões de euros, estando prevista a reabilitação do rio Jamor e das suas margens ao longo de três quilómetros, desde a praia da Cruz Quebrada até ao Santuário da Senhora da Rocha.



Já a segunda fase pretende estender esta reabilitação entre a Senhora da Rocha e a localidade de Queluz de Baixo.



As duas fases da empreitada têm um custo total de 3,1 milhões de euros e inserem-se num projeto que está a ser desenvolvido pelos municípios de Oeiras, Sintra e Amadora para requalificar o rio Jamor e a área circundante ao Palácio de Queluz.



Em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, sublinhou que se trata de uma intervenção que "traduz um paradigma diferente de atuação junto das linhas de água" e que o objetivo é "atrair as pessoas ao longo dessas linhas".



"As linhas de água, as ribeiras do concelho são muito bonitas e desenvolvem-se ao longo de todo o território. Geralmente as pessoas identificam como sendo essencialmente urbano, mas se fizermos este percurso das ribeiras somos surpreendidos por uma paisagem absolutamente rural e com características muito bem preservadas", apontou.



O autarca referiu que, além da intervenção no rio Jamor, o município pretende intervir na ribeira de Barcarena (de Caxias até à Fábrica da Pólvora) e na da Laje (até à praia de Santo Amaro).



Nesse sentido, a autarquia prevê investir nos próximos cinco anos cerca de 10 milhões de euros na reabilitação dessas linhas de água.



No entanto, Isaltino Morais ressalvou que o valor não contempla o investimento que a autarquia prevê efetuar na reabilitação do património edificado ao longo dessas linhas de água.



Já num universo temporal de 10 anos o investimento total previsto pela autarquia é de 30 milhões de euros, contemplando também a reabilitação da Estação Agronómica de Oeiras.



O rio Jamor nasce no concelho de Sintra e desenvolve-se cerca de 16 quilómetros para sul, terminando no estuário do Tejo, junto à praia da Cruz Quebrada.

