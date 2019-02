O secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural anunciou que "na próxima semana estará disponível" a plataforma para os agricultores familiares se inscreverem e terem acesso a apoios e integrarem os fornecedores de instituições estatais.

O secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural anunciou esta quarta-feira que "na próxima semana estará disponível" a plataforma para os agricultores familiares se inscreverem e terem acesso a apoios e integrarem os fornecedores de instituições estatais.



"A partir da próxima semana, os agricultores e produtores florestais poderão começar a inscrever-se para começarem a beneficiar de um conjunto de medidas que se vão implementar rapidamente para o apoio da agricultura familiar", anunciou Miguel João de Freitas.



Neste sentido, o governante apresentou "três notas rápidas" sobre os benefícios da inscrição nesta plataforma, que "não tem prazo limite" para aceder por parte dos produtores familiares que "poderão contar com o apoio das juntas de freguesia e das câmaras" municipais.



"Tudo o que forem medidas comunitárias, os agricultores familiares terão prioridade do ponto de vista da aprovação das suas candidaturas e a orientação já está dada ao PDR 2020 e ao Fundo Florestal Permanente para dar prioridade a tudo o que são fundos geridos pelo Ministério da Agricultura", adiantou.