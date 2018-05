António Arnaut deixou uma proposta de Lei de Bases da Saúde – feita em conjunto com João Semedo – que o BE quer levar a votos na Assembleia da República. Os bloquistas querem forçar a votação até ao final da sessão legislativa e obrigar o PS a tomar uma posição sobre as ideias daquele que foi presidente honorário do partido e reconhecido como o ‘pai do Serviço Nacional de Saúde’.António Arnaut partiu hoje, mas as suas ideias para o Serviço Nacional de Saúde prometem aquecer o debate político nos próximos tempos. O fundador do SNS juntou-se ao bloquista João Semedo para desenhar uma proposta de Lei de Bases da Saúde que o BE quer levar a votos ainda nesta sessão legislativa.A votação pode, contudo, ser um momento de embaraço para o PS. É que depois de se saber que Arnaut e Semedo estavam a construir uma Lei de Bases, António Costa pediu a Maria de Belém para apresentar as um projecto alternativo que só deverá estar pronto depois do Verão. O trabalho da ex-ministra da Saúde, que está a coordenar um grupo essencialmente composto por juristas, está a ser visto com reservas pelos bloquistas, preocupados com a proximidade de Maria de Belém com os privados, como o Grupo Luz Saúde para o qual continua a trabalhar.Os bloquistas antecipar-se e levar as ideias de Arnaut e Semedo a votos antes do final da sessão legislativa, para evitar que a discussão seja feita numa altura em que os partidos da esquerda estarão já na recta final das negociações para o Orçamento do Estado para 2019.Nos últimos meses, o BE tem promovido debates pelo país em torno da proposta de lei de António Arnaut e João Semedo. No entanto, a saúde debilitada de ambos os autores impediu a sua presença nas sessões realizadas pelos bloquistas.O texto assinado por Arnaut e Semedo assenta fundamentalmente sobre a ideia de que os privados só poderão prestar cuidados de saúde no SNS «quando e enquanto demonstradamente o SNS não disponha de capacidade e recursos próprios para a prestação desses cuidados». Uma solução que não é pacífica para o PS, que não quer romper com conceitos como as PPP na Saúde ou os Hospitais EPE, que a proposta de António Arnaut e João Semedo põe em causa."É preciso reconduzi o Serviço Nacional de Saúde à sua matriz constitucional e humanista". Este foi o foco da última mensagem pública do antigo ministro dos Assuntos Sociais António Arnaut, enviada aos participantes do III Congresso da Fundação para a Saúde do SNS, no passado dia 18 de Maio.Foi enquanto esteve à frente dos Assuntos Sociais durante o II Governo Constitucional (de Janeiro a Agosto de 1978), uma coligação liderada por Mário Soares entre PS e CDS, que se lançou o Serviço Nacional de Saúde, que lhe valeu, até hoje, o nome de "pai do SNS". "A melhor homenagem que o País lhe podia fazer era cumprir o apele que fez, para que se salve o SNS", disse o soclistasta Manuel Alegre em declarações ao Observador.José Manuel Pureza descreveu Arnaut como, em Maio de 2014, quando proferia o elogio do candidato a doutor honoris causa, Arnaut como um "homem de combates firmes e verticais guiados pela utopia da humanidade plena". "António Arnaut, pai da utopia feita história que é o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e da interpelação democrática radical nele presente, sabe que só a poesia nos serve de fala na busca desses horizontes totalmente outros que nos servirão de bússola", afirmou, considerando que, nos tempos actuais, "é irrecusável a exigência de um pensamento e de uma acção política que se guie pelo realismo da esperança e faça da coesão justa e da regra legítima os seus guias."

As qualidades humanas do co-fundador do PS são as mais elogiadas por todos os quanto, esta segunda-feira, reagem à morte do antigo ministro. Na sua mensagem de condolências, o presidente da Assembleia da República , Ferro Rodrigues destacou que António Arnaut foi "até ao último dia um cidadão empenhado e um militante ativo da causa dos direitos sociais, porque sabia bem que sem igualdade de oportunidades a liberdade não tem condições para ser exercida". O primeiro-ministro, António Costa, destacou a sua responsabilidade pela criação do SNS, "a grande conquista do Portugal de Abril".



Em Janeiro deste ano, Arnaut e o antigo coordenador do BE João Semedo lançaram o livro Salvar o SNS - Uma nova Lei de Bases da Saúde para defender a democracia. Mas o antigo deputado acredita que o ex-ministro deve ser recordado não apenas pela criação do Serviço Nacional de Saúde - "foi muito mais do que isso". "Foi um insubmisso e permanente lutador pela liberdade, pela igualdade e pela justiça social, um incansável combatente pelos valores da República, da esquerda e do socialismo", enalteceu, deixando um pedido na publicação feita nas suas redes sociais: "morreu o homem, guardemos a memória do seu exemplo e saibamos ser dignos dele".



Presidente honorário do Partido Socialista desde 2016, pertencia à Maçonaria, sendo Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano, e foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade e com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.



Poeta e escritor, António Arnaut envolveu-se desde jovem na oposição ao Estado Novo e participou na comissão distrital de Coimbra da candidatura presidencial de Humberto Delgado.



O advogado, nasceu na Cumeeira, Penela, distrito de Coimbra, a 28 de Janeiro de 1936. Estava internado nos hospitais da Universidade de Coimbra, tendo falecido esta segunda-feira, aos 82 anos.