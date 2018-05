O Grande Oriente Lusitano, a maior obediência maçonica em Portugal, recordou, esta segunda-feira, o "amante da liberdade", o "zeloso servidor público" e "defensor intrépido da democracia" que foi o seu antigo Grão-Mestre António Arnaut. Num comunicado interno, o actual Grão Mestre, Fernando Lima, refere que Arnaut ficará sempre ligado ao Serviço Nacional de Saúde, "onde fez questão de inscrever os principais valores da Maçonaria Universal".Foi em Novembro de 1976 que António Arnaut foi iniciado na Maçonaria, na Loja Cândido dos Reis. Fundou a Loja redenção, em Coimbra, onde permaneceu até hoje. Na Maçonaria foi membro da comissão Liberdade e Defesa dos Direitos do Homem, Grande Secretário para as Relações com a Justiça, Membro do Grande Tribunal Maçónico e membro do Grande Conselho Maçónico. Entre 2002 e 2005 foi Grão Mestre do GOL.O antigo ministro dos Assuntos Sociais António Arnaut, fundador do Serviço Nacional de Saúde e cofundador do PS, morreu em Coimbra, aos 82 anos. António Arnaut, advogado, nasceu na Cumeeira, Penela, distrito de Coimbra, em 28 de janeiro de 1936, e estava internado nos hospitais da Universidade de Coimbra.Presidente honorário do PS desde 2016, António Arnaut foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional, Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano e foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade e com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.Poeta e escritor, António Arnaut envolveu-se desde jovem na oposição ao Estado Novo e participou na comissão distrital de Coimbra da candidatura presidencial de Humberto Delgado.