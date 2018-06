A votação da proposta do BE para uma nova Lei de Bases da Saúde tinha tudo para ser um embaraço para o PS. Mas um acordo entre socialistas e bloquistas evita que o PS tenha de se pronunciar na especialidade sobre o texto que foi escrito por João Semedo e António Arnaut, o histórico socialista "pai do SNS"."Se forçarmos a votação, vão dizer que somos inflexíveis e não estamos disponíveis para negociar", diz àuma fonte da direcção do BE, que desvaloriza a ideia de que assim o partido não conseguirá confrontar o PS com as suas contradições em relação ao legado de Arnaut."Vão sempre de ter de votar na especialidade. Aí vai perceber-se o que cada um quer para o SNS e isso vai acontecer em cima das legislativas", defende a mesma fonte.Fonte da direcção da bancada do PS explicou àque o acordo com os bloquistas foi feito no pressuposto de se ter em conta "algumas das ideias" da Lei de Bases de Arnaut e Semedo na discussão na especialidade.Durante a reunião da bancada do PS ontem, os socialistas definiram que se fosse preciso votar a proposta do BE a solução seria a abstenção.Recorde-se que Carlos César evitou responder aos jornalistas sobre o sentido de voto na proposta do BE à saída da reunião da bancada socialista ontem ao final da manhã.Na terça-feira , em declarações à, o deputado do BE Moisés Ferreira admitia que a proposta não fosse submetida a votação para que a discussão se pudesse fazer na especialidade.