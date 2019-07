Contudo, também o presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) diz que "o que os dados objetivos é que tem havido um grande êxodo de médicos, que para entidades privadas no nosso território, quer para países europeus, onde são aliciados com vencimentos bastante superiores". Não é a primeira vez que o Governo usa como argumento este número. A ministra da Saúde, Marta Temido disse em maio que o SNS tinha "a maior força de trabalho de sempre", com mais 10.800 do que em dezembro de 2015. Ainda em junho, o ministro das Finanças, Mário Centeno, respondeu aos jornalistas : "Nunca tivemos tantos médicos no Serviço Nacional de Saúde, nunca tivemos tantos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Essa é a garantia que vos posso dar".Contudo, também o presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) diz que "o que os dados objetivos é que tem havido um grande êxodo de médicos, que para entidades privadas no nosso território, quer para países europeus, onde são aliciados com vencimentos bastante superiores".

O primeiro-ministro, António Costa, disse que Portugal tem mais de 11 mil profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS) do que em 2015, na sua intervenção inicial no debate do Estado da Nação. É verdade? Se tivermos em conta os números absolutos... não.Pode haver mais pessoas, mas há menos horas de trabalho efetivo no SNS. O alerta foi feito pelo bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães: "Até podem existir mais médicos, mas a força de trabalho é menor", disse ao Diário de Notícias. Isto acontece devido à passagem das 40 para as 35 horas semanas como a existência de uma população médica envelhecida.